PS-Architekt am Erzberg

„Letztlich willst du nur ins Ziel. Wenn’s die Top-Ten werden, bin ich überglücklich..." Erzberg-Dauerbrenner Lars Enöckl weiß, dass das Red Bull Hare Scramble am Berg aus Eisen eines der härtesten X-treme-Rennen der Welt ist. Bei neun Starts (fünf davon endeten übrigens im Ziel) zählt der Niederösterreicher aus Lunz am See auch zu den absoluten Experten.