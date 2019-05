Weiter Wirbel um „Hitler-Huldigung“

Für erhitzte Gemüter sorgt der „Krone“-Bericht über ein Skandal-Posting des ehemaligen Ex-Feuerwehrkommandanten in Vorderweißenbach Karl M. Dieser hat in einer WhatsApp-Gruppe Hitler an seinem Geburtstag als „würdiges Geburtstagskind“ bezeichnet. Empört zeigt sich Neo-Landesrat Wolfgang Klinger.