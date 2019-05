Die „Krone“ prämiert den KultiWirt des Jahres

Schnell anmelden

Die Anmeldung startet am 31. Mai und endet am 23. Juni, daher am besten gleich unter www.kultiwirte.at bewerben. Übrigens gibt’s die KultiWirte auch für unterwegs am Smartphone: Mit der App kann man sich einfach seinen Tisch beim nächstgelegenen Kulti-Gastronomen reservieren, bei jedem Besuch Treuepunkte sammeln und dafür Sachpreise und Gutscheine gewinnen!