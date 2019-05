Wahl zum Landesjägermeister: Kampf um Stimmen

Am 29. Juni stellt sich Ferdinand Gorton nicht mehr der Wahl. Neben seinem Stellvertreter Walter Brunner kämpfen Hans Rainer Mente und Paul-Sixtus Volpini de Maestri um die Stimmen der Delegierten, denn zur Urne dürfen nur 256 der gut 13.000 Jägerinnen und Jäger. Der „Unmut in der Jägerschaft“ habe den Millstätter Unternehmer Volpini zur Kandidatur bewogen: „Schloss Mageregg ist heute eine Festung. Es muss ein offener Ort der Begegnung werden. Die Schadenssituation des Rotwildes muss in fünf Jahren deutlich geringer sein. Die Arbeit der Jäger für die Natur muss auch nach außen dargestellt werden, Besuche in Schulen und Wildfeste gehören dazu. Und es gilt, Klarheit zu schaffen in der Jägerschaft und Gräben zuzuschütten.“