Klopp über „Medizin, die beschissen schmeckt“

Klopp verlor mit den Reds im Vorjahr das Endspiel gegen Real Madrid und 2013 mit Borussia Dortmund gegen Bayern München. Am Samstagabend in Madrid ist sein Team zum ersten Mal vor einem großen Endspiel auch der Favorit. „Die Welt da draußen erwartet von uns, dass wir das Finale gewinnen. Von mir persönlich erwarten das viele Leute vielleicht noch ein bisschen mehr, weil ich es so oft versucht habe“, sagte der 51-Jährige.