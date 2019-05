In den Bergen herrscht teils noch Winter

Nachdem erst am Wochenende ein 36-jähriger Bergsteiger auf der Rax tödlich verunglückte, nachdem er auf einem Schneefeld ausgerutscht und 50 Meter in die Tiefe gestürzt war, warnt der Alpenverein vor Risikofaktoren bei Frühjahrstouren: Sogenannte Spikes - also Schneeketten für Bergschuhe - sind jetzt ein Muss!