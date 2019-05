Autobrand in Oberndorf: Männer ergriffen Flucht

Männer liefen davon

Zunächst ging die Polizei von einem Verkehrsunfall aus. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich aber heraus, dass das Fahrzeug in der Zeit zwischen 2 und 2.40 Uhr auf einem Betriebsgelände in Kitzbühel unbefugt in Betrieb genommen wurde. „Dahingehend dürften zwei Männer mit ausländischem Akzent im Zusammenhang mit der Tat stehen. Diese wurden von einem Zeugen am Unfallort wahrgenommen. Nachdem das Fahrzeug in Brand geraten war, flüchteten die Männer entlang des dortigen Baches in westliche Richtung“, heißt es vonseiten der Polizei. Laut derzeitigem Ermittlungsstand ist mit einer großen Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass der Brand im Innenraum des Fahrzeuges entstanden ist.