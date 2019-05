Landes-Koalition hängt jetzt am seidenen Faden

Enttäuschung über SPÖ

So mancher würde sich fragen, ob die SPÖ von allen guten Geistern verlassen sei. Dass auch steirische Abgeordnete gegen Kurz votiert hatten, enttäuschte ihn besonders: Damit habe auch die steirische SPÖ den Weg des Miteinanders verlassen, so der ÖVP-Parteichef, der aber trotzdem weiterhin am „steirischen Erfolgsmodell der Zukunftspartnerschaft festhalten“ will.