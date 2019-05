Behörden verzweifeln: Amtsärzte dringend gesucht!

Ab Ende Juni wird‘s eng

Nicht nur im Ennstal brennt der Hut, auch in Bruck-Mürzzuschlag, Murtal, Deutschlandsberg und Hartberg-Fürstenfeld sucht man nach Personal. In letzterer Region wird’s ab Ende Juni eng: „Jene Frau, die in der Außenstelle Fürstenfeld beschäftigt war, ist an ihren ursprünglichen Arbeitsplatz zurückgegangen; die noch verbliebene Ärztin verlässt uns nach 15 Jahren aus persönlichen Gründen“, erzählt Bezirkshauptmann Max Wiesenhofer.