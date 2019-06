„Avengers“: Gefahr aus Wakanda

Spätestens nach der Oscar-prämierten Comicverfilmung „Black Panther“ kennt jeder die Grundzüge des versteckten Königreiches in Afrika. Wakanda ist ein Land voller Schätze, Wissenschaftler und unterliegt derzeit einer konstitutionellen Monarchie. Dem König unterstellt sind die sogenannten „Dora Milaje“, diese Elite-Kriegerinnen fungieren nicht nur als Leibwächterinnen des Regenten und Beschützerinnen von Wakanda, aus ihrer Mitte erwählt sich der König auch seine zukünftige Braut. Ein Zusatz, der gerade in jüngeren Geschichten - wie in der Heftserie von Ta-Nehisi Coates - für spannende Momente sorgt. Eine der wohl angesagtesten Science-Fiction- und Fantasy-Autorinnen der Welt und Galionsfigur des Afrofuturismus, also der fantastischen Zukunftsliteratur mit afrikanischem Schwerpunkt, hat nun das Vergnügen bekommen eine abgeschlossene Geschichte rund um die Kriegerinnen zu schreiben: Nnedi Okorafor. Ihr zur Seite der begabte Zeichner und Tausendsassa Alberto Albuquerque.



„Wenn eine Kriegerin in die Schlacht zieht, sollte sie siegen oder sterben“

Dieser Comic hat eigentlich alles. In einen schönen Sommertag reingeworfen, irgendwo in Brooklyn, hat die Bösewichtin „Malice“ - auch diese Dame kennt man eventuell unter ihrem alten Namen Nakia besser - ein uraltes Artefakt aus Wakanda entwendet und versucht nun mit gefährlichen Machenschaft die Aufmerksamkeit ihres Königs zu erregen. Auf der Bildfläche erscheinen die „Dora Milaje“, die Gruppierung der auch sie für einige Jahre engehörte. Die Anführerin der kleinen Truppe rund um Aneka und Ayo (Manch einer kennt das Liebespaar bereits aus den Vorgängern-Bänden wie Black Panther 1 aus 2017) ist niemand Geringeres als die ehemalige Generalin T‘Challas: Okoye. Zusammen mit der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft geht es auf die Jagd. Was ist diese ominöse Wolke, die „Malice“ auch auf Helden wie „Storm“, „Nightcrawler“ und „Rogue“ los lässt und wie kann man „Malice“ aufhalten und vielleicht sogar bekehren?



(Anm. d. Red.: Wenn man den Comics glauben darf, scheint jede zweite wohnhafte Person in New York ein Superheld zu sein. Oder ein Bösewicht.)