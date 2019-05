„Bist haas?“ Rapid-Fans häkerln Ex-Minister Kickl

Immer wieder gab es Spitzen der Fans in Richtung Kickl, der seinerseits wiederum auch den Zeigefinger Richtung Rapid, auch konkret gegen die Ultras, erhob. So etwa nach dem skandalträchtigen Derby knapp vor Weihnachten, als über 1000 Rapid-Fans im berüchtigten „Kessel“ von der Polizei festgehalten wurden. Kickl suchte den Fehler damals nicht bei der Polizei, sondern stellte in seiner Rede im Bundesrat vielmehr die Frage, was Rauchschwaden über dem Reumannplatz, Schneebälle gegen Hausfenster oder Knallkörper auf öffentlichen Plätzen mit Fußball zu tun hätten.