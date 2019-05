Andi Ogris: „Verwirrspiel“ um violette Legende

Klarheit am Sonntag?

Ein Mail, zwei Interpretationen, die Wahrheit wird wie so oft in der Mitte liegen. Ogris hätte im Rahmen des Projekt12, des Spitzen-Talentförderprojekts des ÖFB, violette Talente betreuen sollen (für diesen Betreuer erhalten die Klubs auch Geld vom ÖFB), dazu war angedacht, dass die Legende sich auch um verliehene Spieler kümmert, mit diesen Kontakt hält. Letztendlich kam man finanziell nicht zusammen, jetzt ist es ein „Verwirrspiel“: Ist Ogris endgültig weg vom Austria-Fenster, oder ist die Tür in der Generali-Arena für ihn nach wie vor offen? Auch bezüglich dieser Frage könnte der Sonntag für mehr Klarheit sorgen, da geht es ja in Pasching um einiges an „Europacup-Körberlgeld“ für Violett.