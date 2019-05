Keine Angst vor der Digitalisierung

Auch bei der siebenten und letzten Station der „Steiermark 2030+“-Tour war der Saal bummvoll. Schirmherr und Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer freute sich auf dem Red Bull Ring in Spielberg „insgesamt über 3000 Gehirne, die gemeinsam mit uns an der Zukunft der Steiermark arbeiten“. Und weiter: „Wir wollen die unglaubliche Chance der Digitalisierung nutzen. Wir müssen alle, auch die älteren Menschen, mit in die neue, digitale Welt nehmen.“