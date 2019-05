Gasflasche in Flammen: Von Cobra aufgeschossen

Großeinsatz der Feuerwehr in Wien: Wegen einer brennenden Gasflasche in der Laaer-Berg-Straße in Favoriten bestand am Freitagvormittag Explosionsgefahr. Das umliegende Gebiet wurde geräumt, ein Teil der Tangente - auf der es heute morgen bereits wegen eines Unfalls zu massiven Staus gekommen war - sowie der Verteilerkreis waren gesperrt. Kurz nach 11 Uhr konnte dann Entwarnung gegeben werden.