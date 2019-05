Die Ballartisten erobern Graz im Sand

Drei Turniertage, 21 Teams aus 14 Nationen, 130 Tonnen Sand, Tribünen für 500 Zuseher – solche Daten und Fakten zur European Footvolley League in Graz wurden am Donnerstag präsentiert. Und Mit-Organisator Benedikt Hofmann-Wellenhof kennt noch weitere: „Das Netz bei den Männern ist 2,20 Meter hoch, bei den Damen 2,10 Meter. Und an Preisgeld werden 3000 Euro ausgeschüttet.“