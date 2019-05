Jamie Olivers Restaurantkette meldete Insolvenz an

Österreichs Standorte erfolgreich

Die drei Jamie-Oliver-Gastronomieflächen am Wiener Flughafen werden von der SSP Österreich GmbH und der „Jamie‘s Italian“-Standort in der Wiener Innenstadt von der ungarischen Zsidai Gastronomy als Lizenznehmer betrieben. Der „Jamie‘s“-Standort in Wien-Schwecht würde „sehr erfolgreich“ laufen, teilte der Flughafen Wien mit.