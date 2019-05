Mehr Wohnraum für junge Familien

Die Nachfrage nach leistbarem Wohnraum ist in und um die Stadt Salzburg nach wie vor ungebremst. Vor allem im Flachgauer Seengebiet sind freie Wohnungen zur Mangelware geworden. Mit der Fertigstellung von 24 Wohnungen in Neumarkt am Wallersee konnten kürzlich junge Familien bedient werden. „Die Anlage vereint das Wohnen in Eigentums- sowie Mietkaufwohnungen und ermöglicht damit Menschen mit unterschiedlichen Lebenskonzepten den passenden Wohnraum“, sagt Wohnbau-Landesrätin Andrea Klambauer. Die moderne Wohnanlage besticht durch die Nähe zum Ortszentrum und den damit verbundenen infrastrukturellen Vorteilen.