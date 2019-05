Feuerwehrauto unter dem Hammer: Wer schlägt zu?

Höchster Betrag gewinnt

Bis 28. Juni um Schlag 12 Uhr haben Interessierte nun Zeit, sich das Fahrzeug beim Rüsthaus oder online anzusehen und ein Angebot in Euro per Brief zu schicken. „Der höchste Betrag gewinnt. Im Vorjahr war das Rennen ziemlich eindeutig“, sagt Reisinger, der aber keine Zahlen nennt. „So ein Fahrzeug mit dem Kilometerstand findet man nicht im Internet, daher hat man eigentlich keinen Anhaltspunkt für das Gebot.“ Mehr Informationen finden Sie unter www.stadtfeuerwehr-weiz.at/news.