Falsche „Steinreiniger“ zockten Pensionistinnen ab

Bereits am 8. Mai hatte eine 77-Jährige aus Burgau im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld die Firma, die in dem professionell gemachtem Folder ihre Dienstleistungen anbot, angerufen. Obwohl das Unternehmen seinen Sitz angeblich in Graz-Liebenau hat, kam noch am selben Tag ein vermeintlicher Stein- und Fassadenreiniger mit einem schwarzen Lieferwagen, auf dem deutsche Kennzeichen montiert waren. Wenige Tage später begann er mit seinen Arbeiten auf einer rund 170 Quadratmeter großen Fläche.