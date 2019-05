„Aladdin“: Krone.at verlost märchenhaftes Poster

Mit „Aladdin“ (Kinostart 23. Mai) bringt Disney den nächsten Zeichentrickklassiker als Realverfilmung auf die Leinwand: Inszeniert von „Sherlock Holmes“-Regisseur Guy Ritchie, taucht man wieder ein in die Welt von Tausend und einer Nacht und begleitet den sympathischen Dieb Aladdin (Mena Massoud), wie er sich auf die Suche nach der Wunderlampe macht. Als diabolischer Großwesir Dschafar tritt Marwan Kenzari in Erscheinung, die schöne Prinzessin Jasmin wird von Naomi Scott dargestellt. Und Hollywoodstar Will Smith ist als blauer Flaschengeist Dschinni für die humoristische Schlagseite zuständig (siehe auch Video oben). krone.at verlost jetzt zum märchenhaften Kinostart ein handsignierts Poster von „Aladdin“.