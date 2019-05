Spät-Starter lieferte Rad-Sensation

Fakt ist: Hirschbichler hat eine enorme Rad-Leidenschaft entwickelt, wird von Familie, Freundin und von seinem Chef bei „Martins Bikeshop“ in Unken, wo er als Teilzeit-Mechaniker arbeitet, voll unterstützt. Wie von Rupert Hödlmoser, seinem sportlichen Leiter beim kleinen Regional-Radteam Tirol, der vier von aktuell sechs Salzburger Elite-Straßenfahrern unter Vertrag hat. Hirschbichler gab er nach einem harten Jahr eine neue Heimat. „Ich habe im Februar 2018 bei einem Sturz in Spanien ein Schädel-Hirn-Trauma und einen Schlüsselbeinbruch erlitten“, erzählte der Pinzgauer. Noch Monate danach litt er an Schwindel. Nun fühlt sich der Zeitfahr-Spezialist wieder pudelwohl, startet am 29. Juni beim ÖM-Straßenrennen in Mondsee. Für die Österreich-Rundfahrt gab’s für sein Team keinen Platz. „Die Ö-Tour bleibt aber ein großer Traum“, betonte der Hobby-Trompeter, der nach seinem ersten lauten sportlichen Ton Lust auf mehr hat.