Fahrkartenautomat in Haiming aufgebrochen

Bisher unbekannte Täter brachen gegen 1.30 Uhr einen Fahrkartenautomaten am Bahnhof auf und stahlen daraus Bargeld in bislang noch unbekannter Höhe. Am Automaten entstand großer Sachschaden. Zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Silz unter der Nummer 059133/7107.