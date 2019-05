Diese Promis kneteten in Grazer Backstube

Also entführte der Fotokünstler eine illustre Runde in die Backstube, um ihr bei einer scheinbar einfachen Tätigkeit auf die Finger zu schauen. Der Auftrag an Schriftsteller Reinhard P. Gruber und Co. lautete, eine „Handkaiser“ zu backen - und zwar so, wie der Hausherr Robert Edegger Semmeln macht. „Die Ergebnisse waren unterschiedlich - und gar nicht mal so gut. Aber es war schön, dass grazverliebte, traditionsbewusste Hofgassenspazierer da mitgemacht haben“, freute sich Jungwirth am Samstag bei der Vernissage in seinem Atelier in Graz.