Mehr Österreicher haben nun Zugang zum Gemeindebau

Reformen zeigen das gewünschte Ergebnis

Schwarz-Blau ist in Graz mit einigen Reformen angetreten - so auch jener für den Gemeindebau. Seit Ende 2017 muss, wer um eine Gemeindewohnung ansucht, zumindest fünf Jahre in Graz gemeldet gewesen sein (zuvor ein Jahr) - oder, wenn es Wohnunterbrechungen gibt, zumindest insgesamt 15 Jahre.