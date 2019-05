Vilimsky: „Das nützt nur Juncker, Merkel, Macron“

„Ruhe bewahren“

Wie es weitergehe, könne er nicht verbindlich sagen, nur: „Ruhe bewahren, strukturiert handeln. Was wichtig ist, ist die Wahl am 26. Mai. Wenn es hier nicht gelingt, ein starkes Zeichen in Rot-Weiß-Rot zu setzen, dann wird in den nächsten fünf Jahren umgesetzt, was wir bekämpfen, z. B. EU-Pass, Wegfall der Einstimmigkeit, was heißt, Österreich wird Teil einer EU-Armee.“