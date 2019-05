Guardiola glaubt an die Unschuld von ManCity!

Trainer Pep Guardiola glaubt in der Diskussion um mögliche Verfehlungen beim Financial Fair Play (FFP) an die Unschuld der Klub-Chefs von Englands Fußball-Meister Manchester City. „Ich weiß genau, was passiert ist, ich weiß genau, was sie getan haben, und ich vertraue ihnen sehr“, betonte der Katalane am Freitag nach einem Gespräch mit der Klub-Führung.