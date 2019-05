Die Polizeischüler in Kärnten waren besser!

Im Schnitt erreichten Frauen 738,3, Männer 721,87 Punkte. Nach dem alten Verfahren lagen Bewerber in Kärnten durchschnittlich 910 Punkte österreichweit an der Spitze. Dahinter lag das Burgenland mit 810 Punkten, gefolgt von der Steiermark mit 791 und Niederösterreich mit 779 Punkten. Vorarlberger schafften im Schnitt 687 Punkte, in Salzburg und Oberösterreich waren es jeweils 658 und in Tirol 651 Punkte, geht aus einer Anfragebeantwortung von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ), eingebracht durch Grünen-Bundesrat David Stögmüller, hervor.