Barisic: „Rapid der beste Verein in Österreich!“

Bei seiner Präsentation als neuer Sport-Geschäftsführer von Rapid hat sich Zoran Barisic voller Tatendrang präsentiert. Der frühere österreichische Fußball-Teamspieler will den Club so schnell wie möglich wieder in die Erfolgsspur führen, erklärte Barisic am Freitag im Rahmen seiner offiziellen Präsentation im Allianz Stadion. „Für mich ist Rapid nach wie vor der größte und beste Verein Österreichs. Was das Sportliche betrifft, gehört Rapid sicher unter die besten drei“, erklärte der Wiener, der am Montag sein Amt antritt - knapp drei Jahre nach seiner Beurlaubung als Trainer.