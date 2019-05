Lienz: Ursache für Feuer in Wohnanlage gefunden

An der Außenfassade und in den Wohnungen entstand erheblicher Sachschaden, der laut Polizei im oberen sechsstelligen Eurobereich liegen dürfte. Die betroffenen Bewohner wurden in Ersatzquartieren untergebracht. Sowohl eine technische Ursache, als auch Brandstiftung können ausgeschlossen werden, teilte die Exekutive am Donnerstag mit.