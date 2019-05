Sherpa bezwingt Mount Everest bereits zum 23. Mal

Seit der ersten Besteigung des Everest im Jahr 1953 schafften es inzwischen mehr als 5000 Menschen auf den Gipfel. Mehrere Hundert kamen bei dem Versuch ums Leben. Für die Genehmigung in der kurzen Hauptklettersaison im April und Mai bezahlen ausländische Bergsteiger umgerechnet rund 9000 Euro. In diesem Jahr wurden 378 Genehmigungen erteilt. Die Witterungsbedingungen erlaubten es den Bergsteigern bisher noch nicht, den Aufstieg an den Gipfel des Berges an der Grenze zwischen Nepal und dem von China verwalteten Tibet zu beginnen.