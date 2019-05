„Eishockey-Star“ Wladimir Putin fällt auf die Nase

Der russische Präsident Wladimir Putin hat an einer Eishockey-Gala in Sotschi teilgenommen. Politiker, Geschäftsleute und ehemalige NHL-Stars standen mit ihm auf dem Eis, aber der Star des Abends war er. Mit zehn Toren war er der Tospscorer seiner Mannschaft, die 14:7 gewann. Bei der Ehrenrunde am Eis kam es dann aber plötzlich zu einem Missgeschick, der russische Präsident verlor das Gleichgewicht und kam zu Sturz.