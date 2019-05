Neo-Landesrat auf Antrittsbesuch

Als „Kulli-Verteiler“ hat Sebastian Schuschnig 2009 in der VP begonnen. Am Freitag folgte der erste Arbeitstag als Landesrat. Und das mit 32. „Ich bin einer der jüngsten alten Hasen“, so der Bodensdorfer beim Antrittsbesuch im „Krone“-Büro. Mit Sebastian Kurz verbinden ihn übrigens nicht nur das Alter (der Kanzler ist 117 Tage älter), sondern auch die Laufbahn: Beide Sebastians machten bereits in der Jungen Volkspartei von sich reden.