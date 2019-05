Street Food erobert jetzt das ganze Land

Wir verlosen exklusive Verkostungstouren

6 x 2 Personen haben die Chance, eine exklusive Verkostungstour mit dem steirischen Genuss-Butler Wolfgang Riedler beim Street Food Markt in Feldbach am Samstag, dem 18. Mai, um 15.30 Uhr zu gewinnen. Tauchen Sie mit ihm für etwa zweieinhalb Stunden in die bunte Welt der internationalen Street Food Küche ein und genießen Sie Speisen aus aller Welt, inklusive Getränkebegleitung. Schicken Sie einfach eine E-Mail bis Sonntag (12. Mai) an steirer@kronenzeitung.at, Kennwort Street Food, die Gewinner werden schließlich schriftlich verständigt.