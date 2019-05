Sammer über BVB: „Haben Titel dankend abgelehnt!“

„Die spektakulären Spielszenen vor allem in der Hinrunde, aber auch in der Rückrunde waren gepaart mit Schwankungen im Spiel und zu vielen individuellen Fehlern. Das hat natürlich mit einer gewissen Ruhe, Reife und Abgeklärtheit zu tun. In der Summe - mit einem starken Widerpart, wie Bayern und Leipzig, kannst du dann nicht ganz oben landen“, sagte der Europameister von 1996 und Champions-League-Sieger von 1997. Allerdings nahm Sammer die Borussia auch in Schutz: „Alle tun so, als ob Dortmund mit neun Punkten Vorsprung in die Saison gestartet wäre, aber den hat sich Dortmund erarbeitet.“