„Viele Bewohner sind sogar zum Weinen gekommen“

Ein voller Erfolg war die „Krone Wirte-Wahl 2019“, bei der die Österreicher insgesamt 132.000-mal abstimmten. Kein Wunder, sind doch viele Gäste in unserem Land längst zur Familie vieler Wirte geworden. Überlegen den ersten Platz in der Steiermark holte sich das von Doris und Helmut Gößlbauer geführte Gasthaus Almwirt in Unteralm bei Stanz im Mürztal.