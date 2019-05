Berufsfeuerwehr konnte Hund lebend retten

Ein Brand in der Küche einer Wohnung eines Mehrparteienwohnauses in der Conrad-von-Hötzendorfstraße, ausgelöst durch eine eingeschaltete Herdplatte, führte am Montagnachmittag zu einem Einsatz der Grazer Berufsfeuerwehr. Beim Eintreffen der alarmierten Kräfte drang Brandrauch aus der offenen Balkontür ins Freie. Die versperrte Wohnungseingangstüre wurde gewaltsam geöffnet und der Küchenbrand mittels einem C-Rohr unter schwerem Atemschutz abgelöscht. Menschen wurden keine verletzt und aus der Brandwohnung konnten die Feuerwehrkräfte einen Hund lebend ins Freie retten.