„Auch Frauen schaffen das“

Als Hausherrin ergreife sie gerne das Wort, meinte Sonja Ottenbacher im Hotel Sacher und sorgte damit für Schmunzeln auch bei Landeshauptmann Wilfried Haslauer, dem Frauen in der Politik ein Anliegen sind. Gemeint war, dass sie gerne Salzburg im Österreichischen Gemeindebund vertritt. Ottenbacher baute auch eine Plattform für die Bürgermeisterinnen auf. Neben Stuhlfelden sind Bruck, Lend, Mühlbach am Hochkönig, Anif, Nussdorf und Lamprechtshausen jetzt in weiblicher Hand.