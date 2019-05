Alechka hat die längsten Haare in Europa!

Vor 20 Jahren das letzte Mal beim Friseur

Seit sie vier Jahre alt ist, lässt Nasyrova ihre Haare ununterbrochen wachsen. Aber wieso? „Ich habe schon immer langes Haar gemocht und als Kind vor allem die Prinzessinen in den Märchen bewundert.“ Außerdem ist die Rekordlänge für Alechka eine Erinnerung an ihre verstorbene Mutter. Damals haben Mutter und Tochter sich gemeinsam um das Wohl der Haare gekümmert, sie gewaschen, gebürstet. Ein Andenken an ihre Heldin also.