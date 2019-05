600 Raketen auf Israel: Song Contest in Gefahr?

Man werde verhindern, dass der ESC in Israel ein Erfolg wird, sagte ein Sprecher der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad. Der Konfikt hat sich am Wochenende gefährlich hochgeschaukelt. Mindestens drei Israelis wurden durch Raketensplitter getötet. In Gaza starben neun Personen bei israelischen Luftangriffen, darunter eine Mutter mit Kind. Ein Hamas-Führer wurde in seinem Auto von einer israelischen Kampfdrohne getötet. Netanyahu befahl massive Gegenschläge.