Es braucht kühle Köpfe

Willkommen zu einer unvergleichlichen Party! Wenn die Gallier um Asterix mit den Römern gemeinsam feiern und arabische Scheichs mit Wikingern Arm in Arm tanzen, dann ist der Darts-Wahnsinn ausgebrochen. Rund 12.000 Fans sorgen dieses Wochenende in Premstätten bei Graz für ein Volksfest. Fan Sandra schwärmt: „Die Leute sind komplett verrückt und viele auch maskiert. Genau das macht so viel Spaß.“