Boeing 737 von Landebahn in Fluss gerutscht

21 Menschen wurden in Krankenhäuser gebracht. Es gehe aber allen gut, niemand habe ernsthafte Verletzungen erlitten, teilte die lokale Polizeibehörde mit. Die Maschine war vom Marinestützpunkt Guantanamo auf Kuba nach Jacksonville an der Ostküste von Florida geflogen. Gegen 21.40 Uhr (Ortszeit) sei das Flugzeug dann am Ende der Landebahn in den St.-Johns-Fluss gestürzt. Die Ursache des Unglücks ist noch unklar. Nach Angaben einer Sprecherin des Flughafens waren 136 Passagiere und sieben Besatzungsmitglieder an Bord.