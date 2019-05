Preuner: „Ich bin definitiv nicht faul“

Die Parteienverhandlungen in der Stadt Salzburg sind abgeschlossen. Nächsten Mittwoch tagt erstmals der neue Gemeinderat. Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) betont die faire Aufgabenverteilung in der Stadtregierung und kontert seinen Kritikern. In die neue Funktionsperiode will er mit viel Schwung starten.