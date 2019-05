Das große Fest der fünf Freunde

„Jung, frisch und echt“, so lautet das Motto von Julian, Florian, Thomas, Stefan und Lukas – alias die Jungen Südsteirer. Die Burschen sind seit dem Kindergarten miteinander befreundet, seit Kindesbeinen an musizierten sie gemeinsam, und in der Musikkapelle Seggauberg lernten sie das musikalische Rüstzeug, das ihre Musik so abwechslungsreich und zeitgemäß macht.