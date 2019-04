Idris Elba hat seine wunderschöne Braut geheiratet

Am Freitag trat das Brautpaar in Marrakesch vor den Traualtar, wie die britische „Vogue“ berichtete, die nicht nur Details über die dreitägigen Feierlichkeiten verriet, sondern auch atemberaubende Fotos des Paares zeigte. In einem schulterfreien, speziell vom Luxuslabel Vera Wang angefertigten Kleid mit super langem Schleier und auffälligen Ohrringen schwor Sabrina ihrem Bräutigam die ewige Treue. Der Schauspieler feierte den besonderen Tag in einem maßgeschneiderten Anzug von Ozwald Boateng, mit einer Rose am Kragen.