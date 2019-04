Zwei Verletzte bei Frontalcrash in Weinitzen

Ein 23 Jahre alter Autolenker hat am Samstag in der Früh in Weinitzen (Bezirk Graz-Umgebung) einen Frontalzusammenstoß verursacht. Dabei wurden die Insassen des entgegenkommenden Autos verletzt. Die beiden wurden ins Spital gebracht. Der 23-Jährige aus dem Bezirk Weiz war nach Angaben der Polizei alkoholisiert.