Streit: Asylwerber mit Messer schwer verletzt

Mit einem Schwerverletzten hat eine Messerattacke am Freitagabend in St. Pölten geendet. Ein Asylwerber aus Tschetschenien wurde von zwei bis dato Unbekannten angegriffen, die nach der Tat flüchteten. Das Opfer schwebt nicht in Lebensgefahr, musste jedoch operiert werden. Die Suche nach den Tätern ist in vollem Gange.