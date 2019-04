Das geheime Hafttagebuch des Serienkillers

Es war in der Nacht auf den 29. Juni 1994. Jack Unterweger erhängte sich in seiner Zelle; in der Justizanstalt Graz-Jakomini, mit der Kordel einer Jogginghose. Wenige Stunden davor hatte er sein Gerichtsurteil bekommen: schuldig des Mordes an neun Prostituierten. Lebenslange Haft.