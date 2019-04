Garage und Hecke standen in Flammen

Zu einem Brandeinsatz mussten am frühen Nachmittag die Feuerwehren Knittelfeld und Apfelberg ausrücken. Aus unbekannter Ursache brach am 26. April gegen 14:10 Uhr ein Brand in einer Garage sowie bei dem angrenzenden Thujenzaun eines Einfamilienhauses in Knittelfeld aus. „Schon während der Fahrt an den Einsatzort rüsteten sich zwei Atemschutztrupps aus um sofort nach dem Eintreffen am Einsatzort mit dem Löscharbeiten beginnen zu können“, schildert Einsatzleiter Oberbrandinspektor Christian Illmaier von der Feuerwehr Knittelfeld.