Mehr Raum für Salzburgs Studenten

Die Zimmer in den beiden neuen Heimen werden mit 22,5 Quadratmeter größer als der Durchschnitt. Zudem gibt es zahlreiche Sport- und Freizeitmöglichkeiten – in der Alpenstraße etwa eine Badminton-Anlage und einen Grillplatz auf dem Dach. Dazu kommen eine Kletterwand und ein Proberaum für Musiker. Ziel der Planung: Nach dem Co-Living-Konzept sollen die Studenten sozial verknüpft werden. Dazu passend wird es auch Pärchenzimmer geben, was in anderen Heimen unüblich ist.