Im Strandbad sind jetzt auch Brücken rauchfrei

Erstmals werden diesen Sommer im mit 400.000 Badegästen größten Freibad des Landes, in der Wörthersee-Ostbucht, Zigaretten verbannt. „Mit der Familie Spaß haben, Erholung an der frischen Luft und ein Sprung in einen sauberen See - das wollen wir unseren Badegästen bieten“, so Klagenfurts Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz.